金沢市の如来寺で13日、釈迦の命日をしのぶ涅槃会の法要が行われ、子どもたちに無病息災の願いを込めた団子が配られました。釈迦の命日をしのぶ法要の涅槃会。金沢市の如来寺では、釈迦の遺徳をしのび、命日の2月15日を前に毎年、この法要を開いています。13日は境内にあるこども園の園児たち約80人が集まり、歌に合わせて花を供えました。その後、恒例の「団子まき」が行われ、ご利益があるとされる釈迦の遺骨を模した「涅槃団子