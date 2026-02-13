ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、“19禁ドラマ”のヒロインとして本格的に女優活動に乗り出す。アイドル時代とは一線を画す挑戦に注目が集まっている。【写真】ユルヒ、“密着スポブラ”で見事な体つきユルヒは2月12日、自身のSNSに「『社内では静粛にシてください』。DramaBox、VIGLOO、GoodShortで会いましょう」というコメントとともに、写真と動画を投稿した。公開された写真には、撮影現場でさまざまなコンセプトを演