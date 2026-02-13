BTSの新ワールドツアーを、スクリーンで楽しめることになった。所属事務所BIGHIT MUSICによると、4月11日に韓国・高陽（コヤン）、4月18日に東京で開催される「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」公演がライブビューイングとして上映される。【写真】BTS・V、日本語投稿にハマる？BTSは4月9日の高陽総合運動場メインスタジアム公演を皮切りに、全34都市・計82公演に及ぶ大規模ワールドツアーに突入する。ツアーの幕開けとなる高陽公演、