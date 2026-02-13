スタイリッシュな空間で台湾グルメが堪能できる「一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店」（以下：すうぷ）は、「生海老」のしゃぶしゃぶが堪能できる「食べ放題特別コース」を2026年2月12日（木）から数量限定で実施している。【商品画像】〆に味わう海老リゾット、特別コースの料金などはこちら「すうぷ」の「しゃぶしゃぶ」は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルが特長。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かな