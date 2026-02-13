理学療法士の石崎翔大さんに、普段使えていない筋肉の活性化につながる正しい歩き方、“コンディションウォーク”について教えてもらいました。筋肉を効率的に働かせる歩行エクササイズ日々、無意識に歩く中で使いすぎな筋肉と使えていない筋肉がある。その筋肉バランスを整えてくれるのが、骨盤を意識して歩く“コンディションウォーク”。「普段、腹筋や大臀筋、背骨についている多裂筋などは使われにくく、衰えがち。逆に、太も