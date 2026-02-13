資料タクシー 四国運輸局は13日、香川県香川地区のタクシー運賃を３月16日から改定すると公示しました。それによりますと、普通車の初乗り運賃を750円から800円に、加算運賃を260ｍごと80円から275ｍごと100円にアップします。（上限運賃）改定率は13.05％です。適用地域は小豆郡と直島町を除く香川県全域です。 2025年８月に県内のタクシー２社から運賃の改定を求める要請書が提出されていました