火事があった現場岡山・南区福吉町13日未明 13日未明、岡山市で火事があり住宅など6軒が焼けました。高齢の女性が煙を吸い軽傷の模様です。 13日午前0時半ごろ、岡山市南区福吉町の住宅の1階から煙が出ていると近くに住む男性が119番通報しました。 駆け付けた消防が約3時間半後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅と作業場が全焼し、隣接する店舗や空き家など4軒の一部が焼けました。 住宅には高齢の