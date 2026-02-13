共同訓練開始式(香川県総合運動公園・高松市生島町) テロなどの非常事態に連携して対応できるよう警察と陸上自衛隊が共同で訓練しました。 高松市の香川県総合運動公園で行われた共同訓練には、香川と徳島の県警の警察官と陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員あわせて約50人が参加しました。 この訓練は、銃の乱射や建物の爆破など警察だけでは対処できないテロが起きた場合などを想定し、陸上自衛隊との連携をはかるための