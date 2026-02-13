明日14日(土)から15日(日)は全国的に春本番の暖かさとなり、積雪が多い地域では雪解けが進むでしょう。20日(金)頃から23日(月・天皇誕生日)頃にかけても再び気温が上がり、寒暖差が大きくなりそうです。15日をピークに暖かく雪解けによる災害に注意明日14日(土)以降、太平洋側は晴れる日が多いでしょう。15日(日)にかけては低気圧の影響で雨の降る所がありますが、局地的です。18日(水)は本州南岸を通過する低気圧の影響で、一時