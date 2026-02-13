俳優の大原優乃が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥トレンドアイテムを着こなし東京を巡る連載『ゆーのー？』では「ショートアウター」×月島をテーマにおでかけ。引き締まった腹筋がちらりと覗くスタイルや、華奢ボディとオーバーサイズアウターのギャップにドキドキ必至だ。表紙は齋藤飛鳥が飾り、山田杏奈、aoen琉楓・雅久・輝、本田翼、畑芽育、安斉