グローバルボーイズグループ・TREASUREが、10日、11日の2日間にわたって、京セラドーム大阪で自身3度目となる日本ツアー『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』のファイナルを迎えた。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び本公演では1日約4万5000人を動員し、ツアー総動員数は30万人を突破。圧倒的なパフォーマンスで、TREASUREが“ライブ型アーティスト”であることを改めて印象づけるファイナル