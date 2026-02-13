中道改革連合は１３日午後、党本部で開く議員総会で新代表を選出する。代表選は、いずれも立憲民主党出身の階猛・元総務政務官（５９）、小川淳也・元幹事長（５４）による一騎打ちとなっており、衆院選の惨敗からいかに党を立て直すかが焦点となる。両氏は同日午前、党本部で記者団の取材に応じた。中道改革が基本政策で安全保障関連法を合憲と位置づけたことや、原子力発電所の再稼働を条件付きで容認したことについて、両氏