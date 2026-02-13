タレント上沼恵美子（70）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。パーソナリティーの今田耕司（59）と、「M-1グランプリ」の話で盛り上がった。今田が司会を務める「M-1グランプリ」で長年審査員を務めた上沼は、2021年をもって審査員を卒業。その後も「見てますよ、去年も拝見しました。たくろう良かったね。私が審査員でもたくろうやなあと思いましたよ」と語った。だがここで、「