「母性に目覚めた2歳児に寝かしつけられる6カ月男児」と題した動画がTikTokに投稿され、話題となりました。まだまだ小さな2歳のお姉ちゃんがママの真似をしながら寝かしつける様子に「優しいお姉ちゃんで頼もしい」「なんて優しい手つき♡」と反響が寄せられています。【動画】尊すぎる姉弟の姿はこちらソファの上で、小さいながらにしっかりと0歳の弟くんを抱っこする2歳のお姉ちゃん。左手でぎゅっと弟くんの首元を支えて