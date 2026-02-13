最近、「日本の金利が上昇しています」というニュースをよく見かけるようになりました。金利上昇が金融市場に与える影響はさまざまです。今回は「金利が上昇」することで「追い風」or「デメリット」が生じる銘柄を具体的にご説明します。「追い風」銘柄！金利上昇局面で注目されるのは、やはり銀行や保険などの金融企業！金利上昇局面で注目されるのは、やはり銀行や保険などの金融企業です。金融機関は「安く借りて、高く貸し出す