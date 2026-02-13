ちょっとそこまでを支える新しい移動のかたち街を歩いていると、少しだけ移動が楽になればいいのにと思う場面は意外と多いものです。買い物の帰りや駅までの短い距離など、歩くほどではないけれどクルマを出すほどでもない。【画像】超いいじゃん！ これが “新車41万円”のダイハツ新型「“免許不要”ちいさな四輪モデル」です！（30枚以上）そんな隙間を埋める乗り物として、ダイハツが2025年8月25日に発表したのが、パー