「練習がきびきびしている」「グラウンドへ出ていくスピードが速い」DeNAからFA移籍し西武の上位進出の鍵を握る男、桑原将志外野手が初めて宮崎・南郷で春季キャンプを過ごしている。32歳にして足を踏み入れた新天地は、“ガッツマン”の目にどう映っているのだろうか。西武というチームに入ってみて、一番驚いたことは何か。桑原にそう聞くと、「練習がきびきびしているというか、グラウンドへ出ていくスピードも速いですね。