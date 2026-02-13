令和８年２月１２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱いため高い日が多く、北日本と東日本では１５日頃と１９日頃からはかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。沖縄・奄美の気温は、向こう５日間程度は高い日が多いでしょう。その後は平年並でしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気