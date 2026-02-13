東京工芸大学は2月13日〜15日、中野キャンパスで「芸術学部卒業・大学院修了制作展2026」を開催する。東京工芸大学 芸術学部卒業・大学院修了制作展2026 メインビジュアル 芸術学部デザイン学科 4年岡崎月読「夢をはこんで どこまでも」同展は、写真、映像、デザイン、インタラクティブメディア、アニメーション、ゲーム、マンガの7学科および大学院芸術学研究科で学ぶ、2026年3月卒業・修了予定者約640名による研究活動の集大成