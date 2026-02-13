フジノネが運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は2月6日、季節限定メニューを発売した。桜お濃茶クレープ季節限定メニューは、静岡県産抹茶「さとり」を使用した濃厚な味わいと、桜の香りが融合した春らしいラインナップとなっている。「桜お濃茶クレープ」(1,200円)は、累計12万個を販売した人気商品の限定版。もちもちのお濃茶クレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶生チョコ、甘酸っぱい桜いちごソース、