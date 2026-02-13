大日商事が運営する「BerryBeanFARM」(千葉県千葉市)は2月7日から、イチゴ狩りが楽しめる観光農園として一般公開を開始した。いちごは30分食べ放題同施設では、章姫(あきひめ)や紅ほっぺ、よつぼしといった人気品種の食べ比べができる。2月は寒暖差により糖度が高まる、イチゴが最も美味しくなる季節とのこと。栽培には腰をかがめずに摘み取れる高設栽培を採用しており、快適にいちご狩りを楽しむことができる。腰をかがめず、快適