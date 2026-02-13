HANA HOSPITALITYが運営するモダン広東料理店「MOON FOREST 月林閣」(東京都港区)は2月2日から、中国の旧正月を祝う「新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース」の提供を開始した。販売は28日まで。店内からの東京タワー眺望同コースは全11品で、富や健康、家族円満への願いを込めた縁起食材を、現代的な感性で再構築。一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込め、春節限定の特別コースとして仕上げた。コースには、「富貴」「豊かさ」を