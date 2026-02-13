ローソンは2月17日より、全国のローソン店舗で3月6日公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』のローソンオリジナルグッズとして、リボン巾着と缶ミラーを販売する。○リボン巾着(全4種・各1,320円)コミック棚にて「リボン巾着」(全4種・各1,320円)を販売する。ラインナップは「エルファバ」「グリンダ」「エルファバ＆グリンダ」「エメラルドシティ」。○缶ミラー (全4種ランダム・990円)コミック棚にて「缶ミラー」(全4種ランダム・9