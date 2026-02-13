村の駅が運営する日帰り温泉施設「森のなかの温泉 なんぶの湯」(山梨県南部町)は2月15日まで、バレンタインシーズンに合わせた「チョコレートの香湯」を実施する。なんぶの湯バレンタイン限定「チョコレートの香湯」「チョコレートの香湯」は、露天風呂にて実施する。ショコラのような甘く芳醇な香りに包まれながら、日々の疲れを癒やす特別な入浴体験ができる。あわせて施設内の「おんせんカフェ」では、3月15日まで期間限定スイ