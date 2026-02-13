日本児童養護施設財団は、リプロネクストの協力を得て、児童養護施設で暮らす子どもたちの絵画をオンライン展示する「日本子ども未来展inメタバース」を開催した。日本子ども未来展inメタバース同展では、最新技術を用いてパリの街並みをバーチャル空間にて再現。来館者は、児童養護施設の子どもたちの作品を、未来型の没入体験として楽しむことができる。凱旋門など再現したパリの街並みのほか、年齢ごとに展示作品のブースが分か