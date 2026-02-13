明治大学と、同大発ベンチャーであるフラクセラ・メディカルは1月8日、フラクセラ・メディカルの新株予約権を対価に、明治大学の知的財産権を譲渡することを合意した。末梢循環モニタ仕組みこの合意は、大学の研究成果を社会貢献に活用するベンチャー育成を目的としている。フラクセラ・メディカルは、理工学部の小野弓絵教授が2025年10月に設立した。同社は研究用機器・医療機器の開発、製造、販売を手がけ、主に光工学技術による