エルプラスクリニックは2月4日、「毛周期と通院間隔に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2025年10月21日〜23日、医療脱毛経験者女性120名を対象に、インターネットで実施した。医療脱毛の施術を受ける間隔はどのくらいですか？医療脱毛の施術を受ける間隔を尋ねたところ、「不定期」(43.3%)が最も多かった。理想とされる「2〜3カ月間隔」で通っている割合は19.2%に留まった。効果を実感したのは何回目くらいであったか尋