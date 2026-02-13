5月に東京と大阪で開催されるロックフェス『METROCK2026』の第3弾出演者と日割りが発表された。【写真】豪華！『METROCK2026』大阪公演の出演者＆日割り第3弾出演者として、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋さんなど、東京14組、大阪14組が新たに発表された。『METROCK2026』は5月16日、17日に東京・海の森公園、5月30日、31日に大阪・海とのふれあい広場で開催される。チケット3