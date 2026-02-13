モデルで俳優の安斉星来が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥憧れブランドを紹介する連載『ラグジュリアスな日』に登場。今月はイヴ・サンローランをまとい、ちょっぴり大胆なコーディネートを披露。さすがのボディラインと、眩しすぎる脚に注目が集まる。表紙は齋藤飛鳥が飾り、山田杏奈、aoen琉楓・雅久・輝、本田翼、畑芽育、大原優乃、吉野北人、阿部