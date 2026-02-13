中国四川省成都市で建設中の建物＝1月（共同）【上海共同】中国国家統計局が13日発表した1月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち約9割に当たる62都市で前月と比べて下落した。前月より4都市増えた。不動産市況は厳しい冷え込みが続いている。上昇したのは遼寧省大連など5都市で、いずれも小幅な上昇にとどまった。上海など3都市は横ばいだった。市場の需給をより反映しやすい中古住宅は67都市で下落した。全都市が下落しな