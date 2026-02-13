高電社は2月4日、自社開発の多言語AI音声合成サービス「OTOクリエイタ」を用い、首都圏大手鉄道会社へ駅構内放送用の音声ファイルを提供したことを発表した。鉄道駅構内イメージ従来の駅放送は、言語や話者ごとにナレーターをスタジオで手配する必要があり、コストと時間の負担が課題であった。「OTOクリエイタ」は、PC上で日本語テキストを入力するだけで自動翻訳され、15言語・50話者の高品質な音声を短時間で生成できる。これに