PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」は2月4日、「新生活準備と不用品処分」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2026年1月、全国の成人男女500人を対象に、インターネットで実施した。後回しにする理由1位は「まだ使える気がする」で20.63%新生活準備に関する調査の結果、処分したい物の1位は「着なくなった衣類・靴・バッグ」(30.64%)で、「本・雑誌・書類(紙類全般)」(15.04%)、「古い家具(ベッド