隠岐プラザホテル(島根県隠岐の島町)は3月1日、春の観光シーズン幕開けを祝うイベント「勝手に、島びらき。」を開催する。勝手に、島びらき同企画は、隠岐諸島の観光に関わる6社と連携して実施する。隠岐汽船の高速船「レインボージェット」の運航再開日に合わせ、島の春の魅力を一足早く体験できるマルシェ形式のイベントとなる。目玉は、酒・食・旅の3つの「初出し」企画。隠岐酒造による今期一番酒「隠岐誉 搾りたて大吟醸」の