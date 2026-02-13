米OpenAIは2月12日（現地時間）、コーディング支援モデル「Codex」の新たなモデルとして、超低遅延での動作に特化した「GPT-5.3-Codex-Spark（以下、Codex-Spark）」の提供を開始した。Codex-Sparkは、米半導体スタートアップCerebrasとの提携により新たな推論基盤を導入したことで実現した。専用AIシステムを活用し、ハードウェアレベルで最適化を図ることで、毎秒1000トークン超の生成速度を実現。リアルタイム編集や対話型の開