コピス吉祥寺は2月21日〜23日、韓国の魅力を体験できるイベント「韓国気分」を開催する。時間は10：00〜17：00(23日は16：00まで)。Green Green Korean Dining同イベントは、旅行に行かずともご当地の雰囲気を楽しめる「気分シリーズ」の第二弾。本格韓国料理店「Green Green Korean Dining」は、手作りの韓国料理を提供する。キッチンカーのお店「ウソップチキン」は、チキン、ソトックソトック、チーズボールなどを販売する。両