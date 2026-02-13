アビリティは、職場の笑顔の状態と上司の接し方を可視化する「スマイルスコア診断」をリリースした。従業員のことが心配でも会社が関与できないこともある厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」によると、人手不足による倒産が2025年に過去最多を記録している。また、厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)／令和5年版 概況」では、退職理由のうち約30%が「プライベートの理由」であることがわかった。退職