日本大学第三高校（東京都）の硬式野球部で、女子生徒のわいせつ動画が部内に拡散される事件が発覚した。 同校の男子部員A（17歳）が、15歳の女子生徒に自分のわいせつ動画を複数回送らせ、そのうち1本を男子部員B（16歳）に渡した。そして、Bが他の部員らに動画を渡したところ、LINEなどを通じて野球部中に動画が拡散された。 報道によると、女子生徒の保護者は昨年10月に警視庁に被害を相談していた。A・B両名とも容疑を認めて