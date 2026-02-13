横浜流星（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 横浜流星が、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日に公開）にゲスト声優として出演することがわかった。白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁（おおまえかずあき）を演じる。【写真】横浜流星＆江戸川コナン２ショット原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TV アニメシリーズも放送1,1