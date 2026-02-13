大賞：沖田愛有美さん 岡山県ゆかりの新進美術家の育成を目的とした「I氏賞」の受賞者が13日、発表されました。「大賞」には新見市出身の美術作家、沖田愛有美さん（31）が、選ばれました。 「奨励賞」には、幼少から高校卒業まで岡山県内で過ごした美術作家、上田尚宏さん（39）と両親が岡山県出身の山部杏奈さん（29）が選ばれました。 贈呈式は3月23日に行われ、大賞受賞者には賞状と副賞（賞金300万円）、奨励賞