アジア株下落、米市場の悲観ムードに追随春節連休を前にした利食いも 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 26629.31（-403.23-1.49%） 中国上海総合指数 4117.00（-17.02-0.41%） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5549.35（+27.08+0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8925.30（-118.24-1.31%） アジア株は韓国を除いて下落、米市場の悲観ムードに追随。 きの