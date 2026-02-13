野球の強豪校として知られる日大三高の野球部員2人が女子高校生にわいせつな動画を送らせて拡散したなどとして書類送検された事件を受け、松本洋平文部科学大臣はきょうの記者会見で、「断じて許されるものではない」と話しました。松本大臣は記者会見で、事案が捜査中であり「現時点で本事案に係る個別の見解を申し上げることは差し控えたい」としたうえで、「性犯罪・性暴力は被害者の心身に長期にわたり有害な影響を及ぼす極め