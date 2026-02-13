不動産不況が長引く中国で、1月の新築住宅価格指数が主要70都市の9割近くにあたる62都市で前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の13日の発表によりますと、1月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち北京市や広東省深セン市など62都市で、前の月から下がりました。上昇したのは、遼寧省大連市など5都市にとどまっていて、上海市など3都市は前の月から横ばいでした。指数の下がった都市は全体の9割近くにあたり、前