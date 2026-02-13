俳優の畑芽育が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥畑の連載が今号よりスタート。これまでarに出演するたびに大反響を呼んでいたが、記念すべき第1回は、畑をあらゆる角度から贅沢に深掘りした。ここでしか見られない、あざとピュアな表情とともに楽しむことができる。表紙は齋藤飛鳥が飾り、山田杏奈、aoen琉楓・雅久・輝、本田翼、安斉星来、大原優乃、吉