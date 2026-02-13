衆院選で大敗した中道改革連合は、13日に新たな代表選挙を実施する。立候補した立憲民主党元幹事長の小川淳也氏と衆院当選8回の階猛氏は選挙直前に会見を開いた。【映像】「野球少年時代」の階氏&小川氏12日の決意表明で、階氏は自身の強みを「逆境でも決して諦めないこと」とし、混迷する政治状況を雪でセンターラインが見えない道路に例え、政治のセンターライン（中道）を取り戻す決意を語った。一方の小川氏は、自らの