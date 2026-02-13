金子恭之国交相金子恭之国土交通相は13日の閣議後記者会見で、運行停止トラブルが相次いだJR東日本が修繕費や技術系社員を増やすなどの再発防止策をまとめたことについて「具体的な内容や実施状況を報告させ、適切に指導する」と述べた。「公共交通機関としての自覚を持って安全確保に万全を期してほしい」と改めて注文した。JR東では1月、山手線で作業ミスによる停電があり、常磐線で架線が切れて長時間運行を止めた。2月も京