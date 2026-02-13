コーナン商事は13日までに、福島市に本社を置くホームセンター運営のアレンザホールディングス（HD）に、1株1465円で株式公開買い付け（TOB）を実施すると発表した。買い付け総額は約218億円。成立すれば、アレンザHDは上場廃止となる見通し。協業体制を構築し、経営規模の拡大を図る。売り上げ規模はホームセンター業界でトップクラスとなる。アレンザHDは現在、東海地方が地盤でスーパーやドラッグストアなどを展開するバロ