茨城県稲敷市で、会社の社員寮が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察が身元の特定を進めています。【映像】全焼した社員寮の様子12日午後9時過ぎ、稲敷市六角にある解体業者の社員寮で「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。警察などによりますと、燃えたのは木造平屋建ての社員寮で、1棟が全焼しました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つ