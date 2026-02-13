県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は1リットルあたり155円40銭で、わずかに値上がりしました。来週は値上げ幅が大きくなる見込みです。今週月曜日9日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週から20銭上がって1リットルあたり155円40銭でした。2週連続の値上がりですが、今年に入ってからは155円台で推移しています。価格を調査している石油情報センターは「雪の多い中で車を運転する