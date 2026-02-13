12日、大館市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に住む30代の男性と連絡が取れなくなっています。火事があったのは、大館市比内町大葛の会社員、畠山広紀さん63歳の住宅です。警察と消防によりますと、12日午後3時15分に、「家から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。火は通報から約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼し、