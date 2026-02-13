2月14日と同15日に「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第20節が全国各地で行われる。前節は7カード中5カードがアウェークラブの連勝という結果となった。今節はどのクラブがホームの牙城を守れるか。プライドをかけた戦いに注目だ。 東地区首位の信州ブレイブウォリアーズは、同地区6位の山形ワイヴァンズをホームに迎え撃つ。前節GAME1で46失点、GAME2